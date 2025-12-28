Правительство утвердило соглашение с Белоруссией по защите граждан за границей

Правительство Российской Федерации утвердило соглашение с Белоруссией, которое обеспечивает защиту граждан обеих стран от неправомерного преследования со стороны зарубежных государств и международных судебных органов. Об этом говорится в официальном документе, размещённом на портале правовых актов.
«Одобрить и передать президенту РФ для дальнейшей ратификации в Государственную Думу Соглашение между РФ и Республикой Белоруссией о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в Москве 13 марта 2025 года», — отмечается в тексте.
Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия готова построить атомную станцию для новых регионов России. Он также назвал Белоруссию и Россию одним целым в экономике и военной сфере.