Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило соглашение с Белоруссией по защите граждан за границей

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию и Россию одним целым в экономике и военной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Российской Федерации утвердило соглашение с Белоруссией, которое обеспечивает защиту граждан обеих стран от неправомерного преследования со стороны зарубежных государств и международных судебных органов. Об этом говорится в официальном документе, размещённом на портале правовых актов.

«Одобрить и передать президенту РФ для дальнейшей ратификации в Государственную Думу Соглашение между РФ и Республикой Белоруссией о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в Москве 13 марта 2025 года», — отмечается в тексте.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия готова построить атомную станцию для новых регионов России. Он также назвал Белоруссию и Россию одним целым в экономике и военной сфере.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше