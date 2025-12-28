Правительство утвердило соглашение с Белоруссией по защите граждан за границей

«Одобрить и передать президенту РФ для дальнейшей ратификации в Государственную Думу Соглашение между РФ и Республикой Белоруссией о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в Москве 13 марта 2025 года», — отмечается в тексте.