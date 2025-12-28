Запорожская область, 28 декабря.
Подразделения группировки «Восток» освободили Гуляйполе и Степногорск. Об этом Президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Минобороны Валерий Герасимов. Также наши подразделения заняли населённый пункт Степногорск в Запорожской области.
При этом украинские источники говорят о том, что ВСУ бросили свой командный пункт в городе без боя. На шум генератора вышла группа из трёх наших бойцов и начала штурмовать позицию. Украинские боевики бросили командный пункт и сбежали, оставив в целости и сохранности карты, флаг, штабные печати, флешки, планшеты, телефоны, ноутбуки с бирками, средства связи и прочее.
— Противник тем временем уже сооружает новые оборонительные рубежи западнее города в районе Комсомольского. Не ждёт, а готовится, — отметил военкор Александр Коц.
Как сообщил командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев, в Запорожской области российские военные прорвали оборону ВСУ и углубились на семь километров.
— Сейчас подразделения «Востока» атакуют в сторону Терноватой, а ВСУ перебросили туда подкрепления для проведения контратаки, — пишет телеграм-канал «Архангел спецназа».
Ещё в Запорожской области ударом российского FPV-дрона ликвидирован главарь украинского подразделения Русский добровольческий корпус (РДК)* Денис Капустин**.
Предатель перебежал на сторону киевского режима в 2022 году. На Украине он основал РДК*, который якобы состоял из россиян. За время своего существования украинское подразделение не было замечено в крупных военных операциях. Вся их деятельность ограничивалась пиар-акциями и следующими за этим публикациями в СМИ и интервью всем подряд.
— Никакого корпуса в классическом понимании этого слова не существует. Есть подразделение, которое создали для того, чтобы демонстрировать миру: вот русские, они хотят свергнуть власть в Москве и принести в страну-темницу свет западной демократии, — подчеркнул Александр Коц.
Сам Денис Капустин** принимал участие в атаках на Курскую и Белгородскую области. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные пропагандистские видео РДК*.
Харьковская область, 28 декабря.
Населённые пункты Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области теперь контролируются ВС РФ. Об этом Владимиру Путину доложили на оперативном совещании о ходе спецоперации.
Бойцы группировки «Запад» продолжают отражать контратаки ВСУ и удерживать под контролем позиции в Купянске. За последние два дня подразделения 6-й армии остановили продвижение противника в пяти населённых пунктах Харьковской области — Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. В ходе тщетных попыток выбить наших солдат из Купянска украинские боевики потеряли больше 20 человек и пять единиц техники.
По сообщениям командиров подразделений 6-й армии, город сейчас находится под полным контролем ВС РФ. Внутри самого Купянска продолжается зачистка зданий от разрозненных групп боевиков киевского режима.
— Я нахожусь в Купянске на улице 1-го мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твёрдо стоим и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам, — поделился командир роты 1427 мотострелкового полка с позывным Уран.
Восточнее Купянска идёт ликвидация различных формирований украинских боевиков, которые заблокированы на левом берегу реки Оскол, доложил Путину начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов.
Донецкая Народная Республика, 28 декабря.
В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» освободили город Димитров (Мирноград), а также населённые пункты Артёмовка и Родинское, сообщил начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов.
— Димитров (Мирноград) находится под нашим контролем. Ведётся гуманитарная деятельность и помощь мирному населению, а также выстраивание обороны, — заключил командир роты одного из подразделений ВС РФ в городе.
На Северском направлении российские подразделения продолжают наступать в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Интенсивные бои идут в районе сёл Закотное и Ильичёвка. Также противника выбивают из блиндажей в Закотном.
После прохождения прохода этого участка Армия России выйдет на оперативный простор и сможет наступать в направлении Кривой Луки и Славянской ТЭС.
По сообщениям авторов телеграм-канала «Дневник десантника», самый оживлённый участок Северского направления — южный. Там темпы продвижения наших бойцов значительно выше.
— Наступаем в Резниковке, также есть успехи в продвижении севернее и южнее этого села, — пишут авторы канала.
Российские БПЛА уничтожают противника на Константиновском направлении. Видео © Telegram / mod_russia.
Сумская область, 28 декабря.
Подразделения «Севера» за сутки на восьми участках фронта в Сумском и Краснопольском районах региона продвинулись на расстояние до 700 метров. ВСУ собрали резервы и предприняли попытки контратаковать.
Две штурмовые группы боевиков 71-й ОЕБР планировали ударить по позициям ВС РФ южнее Варачина. Наша разведка вскрыла выдвижение противника и его уничтожили комплексным огневым поражением.
Зеленский летит во Флориду на встречу с Трампом.
28 декабря, в воскресенье, запланирована встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главарь киевского режима везёт с собой новый мирный план, в котором будет 20 пунктов. Кроме того, стороны хотят обсудить территориальные вопросы, судьбу Запорожской АЭС и какие-то экономические соглашения.
В американские СМИ уже просочилась информация, что мистер Трамп прохладно отнёсся к очередным потугам Киева хоть как-то продвинуть свои безумные мирные инициативы. При этом президент США считает, что у сторон есть шансы всё-таки закрепить соглашение, которое станет началом для завершения конфликта.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что мирный план Зеленского кардинально отличается от того, что обсуждали российская и американская делегации.
Отметим, что вояж президента Украины в США пройдёт на фоне обысков НАБУ и САП в Верховной раде, а также в центре «Парковый», где находится штаб партии Зеленского — «Слуга народа».
* РДК признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.
** Денис Капустин внесён в список террористов РФ.