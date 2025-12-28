Предатель перебежал на сторону киевского режима в 2022 году. На Украине он основал РДК*, который якобы состоял из россиян. За время своего существования украинское подразделение не было замечено в крупных военных операциях. Вся их деятельность ограничивалась пиар-акциями и следующими за этим публикациями в СМИ и интервью всем подряд.