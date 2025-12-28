В Германиии ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

«Налоги, затраты на энергию и рабочую силу в Германии настолько высоки, что производство здесь просто перестало быть прибыльным для многих компаний», — пояснил Цандер. Он подчеркнул, что занятость в данном секторе непрерывно снижается уже 21 месяц, и эта тенденция не изменится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Как указали в отрасли, на конец октября в германском секторе металлургии и электротехники было занято 3,816 млн человек.