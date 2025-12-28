«Менее 100 километров остаётся до города Запорожье, линия фронта отодвинута в глубину области», — подчеркнул Балицкий.
Ранее сообщалось, что освобождение Гуляйполя стало важным этапом для дальнейшего продвижения российских войск по Запорожскому направлению. Город и окружающий район площадью более 76 квадратных километров перешли под контроль подразделений 57-й и 60-й отдельной мотострелковых бригад 5-й армии, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии и 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток».
