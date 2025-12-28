После освобождения города Гуляйполе российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram-канале. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию», что позволило приблизить победу и занять ранее контролируемые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территории.