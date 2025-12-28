Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит готовности к конструктивным переговорам у администрации Владимира Зеленского и ее западных кураторов.
«Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам», — cказал Лавров в интервью ТАСС.
Кроме этого, Лавров подчеркнул, что украинские власти ведут террор против мирного населения и организуют диверсионные акты, направленные на гражданскую инфраструктуру РФ.
