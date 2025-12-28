Ричмонд
Дмитриев назвал два фактора, которые раздражают сторонников Трампа в ЕС

Дмитриев: сторонников Трампа злят неуправляемая миграция и бюрократы в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, раздражение сторонников Дональда Трампа в Евросоюзе вызывают два фактора: нерегулируемая миграция и бюрократия «в стиле Джо Байдена».

«Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию», — написал глава РФПИ в соцсети X.

Европейский политик Гельмут Брандштеттер ранее высказал мнение, что представителей движения «Сделаем Америку снова великой» раздражают европейские ценности, свобода, успех. Кроме этого — отсутствие страха перед ними со стороны европейцев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль изучил всю информацию о визите Кирилла Дмитриева в США.

