По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, раздражение сторонников Дональда Трампа в Евросоюзе вызывают два фактора: нерегулируемая миграция и бюрократия «в стиле Джо Байдена».
«Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию», — написал глава РФПИ в соцсети X.
Европейский политик Гельмут Брандштеттер ранее высказал мнение, что представителей движения «Сделаем Америку снова великой» раздражают европейские ценности, свобода, успех. Кроме этого — отсутствие страха перед ними со стороны европейцев.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль изучил всю информацию о визите Кирилла Дмитриева в США.