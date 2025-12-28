В Харьковской области уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ

Ранее сообщалось, что остатки колумбийской группировки направлялись на Купянское направление. ВСУ использовали тактику «жабьих прыжков», перемещая малые группы по 10 человек для снижения потерь от артиллерии и авиаударов. Эта тактика ранее применялась при попытке вторжения в Курскую область.