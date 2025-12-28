Ричмонд
В Харьковской области уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ

В Харьковской области ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В Харьковской области уничтожена группа намёников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины “Хартия”: Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия)», — говорится в сообщении.

Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины (ВСУ), что привело к увеличению числа ликвидированных наёмников.

Ранее сообщалось, что остатки колумбийской группировки направлялись на Купянское направление. ВСУ использовали тактику «жабьих прыжков», перемещая малые группы по 10 человек для снижения потерь от артиллерии и авиаударов. Эта тактика ранее применялась при попытке вторжения в Курскую область.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.