«В Харьковской области уничтожена группа намёников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины “Хартия”: Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия)», — говорится в сообщении.
Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины (ВСУ), что привело к увеличению числа ликвидированных наёмников.
Ранее сообщалось, что остатки колумбийской группировки направлялись на Купянское направление. ВСУ использовали тактику «жабьих прыжков», перемещая малые группы по 10 человек для снижения потерь от артиллерии и авиаударов. Эта тактика ранее применялась при попытке вторжения в Курскую область.
