«Зеленский украл Рождество»: Итоги недели, когда мелочь грызлась, пока лидеры отдыхали

Тем временем нефтяной танкер «Белла» четвёртые сутки уходит от потужного американского флота в направлении Венесуэлы. При попытке взять его на абордаж он ударил по газам — и эти альтернативно одарённые надлюдыны уже несколько дней не могут его догнать. Почему-то вспомнился восьмой (или это был девятый?) эпизод «Звёздных войн», где тоже была безумная бесконечная погоня в космосе. В общем, пират из Донни получается тоже не фартовый.