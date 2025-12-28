Предновогодняя неделя выдалась на редкость малозначительной. Все основные мировые лидеры подвели итоги года пораньше (Путин с «Прямой линией», Трамп со сказкой про недостижимое величие США, Си тоже что-то заявлял), а потом ушли на рождественские каникулы.
Зато мелочь продолжила суетиться. Мерц фактически обвинил Макрона в предательстве, потому что тот не поддержал его идею по воровству российских активов. Остальные тоже занимались грызнёй и выяснением отношений. Глядя на всё это невольно вспоминалось творчество великого Крылова — то «Лебедь, рак и щука», то «Квартет».
Зеленский от отчаяния и передоза находился в состоянии квантовой неопределённости «Мы готовы проводить выборы/Мы не можем проводить выборы», менял командующих ВСУ по направлениям (как будто от этого что-то изменится и придёт армия Венка) и грозил ударами по жилым кварталам белорусских городов.
Посол США при НАТО Уитакер заявил, что «наступление мира возможно через 90 дней» (опять?! да сколько можно?!). А Камбоджа и Индонезия заключили перемирие без участия Трампа, этим огорчив великого миротворца.
Тем временем нефтяной танкер «Белла» четвёртые сутки уходит от потужного американского флота в направлении Венесуэлы. При попытке взять его на абордаж он ударил по газам — и эти альтернативно одарённые надлюдыны уже несколько дней не могут его догнать. Почему-то вспомнился восьмой (или это был девятый?) эпизод «Звёздных войн», где тоже была безумная бесконечная погоня в космосе. В общем, пират из Донни получается тоже не фартовый.
Кстати, кто-нибудь слышал об успехе потужной американской карательной операции против террористов в Сирии? Когда американский конвой атаковали боевики ХТШ, после чего Хегсет заявил: «Наша мстя будет страшна», — и тишина. Операция называлась «Удар ястребиного глаза» (кто придумывает такие названия? они там окончательно поехали?) Постреляли куда попало (причём не в тех, кто атаковал их конвой), заявили: «Мы поразили 70 целей» — и объявили перемогу. А террористы как были, так и продолжат. Потому что они теперь «демократические власти Сирии».
Купянск (вопреки стенаниям слабоумных) по-прежнему под контролем Российской армии, пиар-контрнахрюки ВСУ на Красноармейском направлении успеха не имели, а удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжаются.
«Уволенный» Подоляк продолжает пытаться рассказывать громадянам, как Украина всё ещё усиленно побеждает (потужно перемагает), но громадяне этого не читают, потому что у них нет света. «Зеленский украл Рождество» стало международным мемом.
Как подбодрила своих премьер-министр Италии Мелони, «этот год был тяжёлым. Следующий будет ещё тяжелее».
Радио «Советское Информбюро» ставит всем европейцам песню группировки «Ленинград» из кинофильма «Бумер» с красноречивым названием «Никого не жалко».
А страдающие от санкций россияне закупаются продуктами и режут салатики. Ближайшие две недели будут тяжёлыми (держите наготове «Энтеросгель», не является рекламой).