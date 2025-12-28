Правительство РФ одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом

Ранее в Белоруссии определились с районами боевого патрулирования ракетного комплекса «Орешник». Комплекс впервые был применён ВС РФ по целям на Украине в ноябре 2024 года, а серийный выпуск ракет средней дальности был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в июне. Размещение «Орешника» в Белоруссии планировалось на декабрь текущего года, что подтвердил пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.