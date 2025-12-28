Правительство РФ одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Соглашение между РФ и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в Москве 13 марта 2025 года», — говорится в документе.
Соглашение предусматривает координацию действий российских и белорусских органов при обращениях граждан, оказавшихся под угрозой преследования за границей. Механизм защиты включает обмен информацией, правовую поддержку и согласование действий дипломатических представительств обеих стран.
Ранее в Белоруссии определились с районами боевого патрулирования ракетного комплекса «Орешник». Комплекс впервые был применён ВС РФ по целям на Украине в ноябре 2024 года, а серийный выпуск ракет средней дальности был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в июне. Размещение «Орешника» в Белоруссии планировалось на декабрь текущего года, что подтвердил пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
