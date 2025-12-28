В Гвинее пройдут президентские выборы

В выборах, как сообщает местная радиостанция SABC, участвуют девять кандидатов, включая действующего главу государства на переходный период Мамади Думбуя, он считается фаворитом. Думбуя идет как независимый кандидат, однако пользуется поддержкой движения «Поколение за современность и развитие». Основную конкуренцию ему может составить экс-министр высшего образования и научных исследований (занимал пост в 2015—2020 годах) Абдулай Йеро Бальде, которого выдвинула оппозиционная партия «Демократический фронт Гвинеи».