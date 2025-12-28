Ричмонд
Туск: европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

Он также заявил, что в ходе сегодняшних телефонных переговоров европейские лидеры пришли к выводу, что ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для Киева.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры проведут еще одно совещание по Украине уже после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая состоится 28 декабря во Флориде. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, информирует ТАСС.

«Завтра после встречи Зеленского и Трампа мы продолжим беседу», — написал Туск в субботу в X.

Он также заявил, что в ходе вчерашних телефонных переговоров европейские лидеры пришли к выводу, что ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для Киева.

Согласно графику, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич (Флорида) в 15.00 по местному времени (23.00 по минскому времени).-0-

