Туск: европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры проведут еще одно совещание по Украине уже после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая состоится 28 декабря во Флориде. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, информирует ТАСС.
«Завтра после встречи Зеленского и Трампа мы продолжим беседу», — написал Туск в субботу в X.
Он также заявил, что в ходе вчерашних телефонных переговоров европейские лидеры пришли к выводу, что ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для Киева.
Согласно графику, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич (Флорида) в 15.00 по местному времени (23.00 по минскому времени).-0-