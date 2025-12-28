Путин: продвижение ВС РФ сводит к нулю заинтересованность в отводе ВСУ

Меж тем Минобороны сообщило, что в субботу вечером силы ПВО сбили 43 беспилотника над акваторией Азовского моря и территориями девяти регионов. С 20:00 до 23:00 (мск) 15 дронов были сбиты над Ростовской областью, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над Крымом и Липецкой областью. Еще три беспилотника уничтожены над Белгородской областью, по одному — над Московским регионом, Владимирской и Калужской областями. Над Азовским морем сбили два БПЛА. Ранее — с 18:00 до 20:00 — над территорией России были перехвачены 83 беспилотника, из них 23 — над Московским регионом, включая 18 дронов, направлявшихся в сторону столицы.