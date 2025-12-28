Стубб: Европейские лидеры работают над урегулированием конфликта на Украине

«Я провёл плодотворные переговоры с европейскими лидерами. Зеленский встретится с президентом Трампом завтра. Мы будем работать вместе для достижения прочного и справедливого мира», — написал он в соцсети X.
Ранее Владимир Зеленский обвинил западные страны в финансовом саботаже и срыве оборонных усилий. В своём обращении экс-комик отметил, что партнёры направляют крайне недостаточный объём помощи. Он прямо связал перспективу прекращения боевых действий с безотлагательным финансированием в размере сотен миллиардов долларов на проект будущего процветания государства.
