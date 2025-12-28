Ричмонд
В Мьянме пройдет первый тур всеобщих парламентских выборов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый из трех туров всеобщих парламентских выборов пройдет в Мьянме. Голосование призвано определить состав двух палат Ассамблеи Союза (парламента) — Собрания народных представителей (нижняя палата) и Собрания национальностей (верхняя палата), а также региональных законодательных органов. Второй и третий этапы выборов пройдут 11 и 25 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным газеты The Global New Light of Myanmar, в республику прибыли группы международных наблюдателей из России, Китая, Индии и Вьетнама. -0-