Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об устойчивом контроле российской армии над стратегической инициативой на линии фронта.
«Киев не оставляет попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия», — сообщил Лавров в беседе с ТАСС.
Глава МИД РФ также отметил, что почти вся Европа поддерживает киевский режим поставками оружия и средствами, при этом надеясь на «крах» российской экономики от санкций.
Ранее глава российского МИД сообщил, что киевский режим и его западные союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам с российской стороной. По его словам, у Владимира Зеленского нет стремлений к разговору.
Однако российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность и стремление России решить конфликт на Украине мирными средствами.