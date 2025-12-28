Умные западные политики предлагают Украине хорошие условия по завершению конфликта с Россией, но Киев не хочет их принимать. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил глава государства Владимир Путин.
Соответствующее мнение российский лидер выразил в рамках совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
— (Они — прим. «ВМ») предоставляют условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Россией, — отметил он.
Несмотря на это, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами, передает РИА Новости.
Глава государства также подчеркнул, что с учетом темпов наступления войск ВС РФ заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых территорий сводится к нулю.
По данным The Washington Post (WP), президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева вывести войска с территории Донецкой Народной Республики, если на аналогичный шаг пойдет Москва.