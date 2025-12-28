Лавров сообщил, что режим Зеленского не готов к конструктивным переговорам

Ранее Владимир Зеленский вновь обвинил западные страны в недостаточной поддержке. В своём Telegram-канале он заявил о дефиците финансирования для оборонных нужд и восстановления страны. По его оценке, на восстановление Украины потребуется около 700−800 миллиардов долларов, для управления которыми планируется создать целевой фонд и суверенную инвестиционную платформу.