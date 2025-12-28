Ричмонд
Лавров сообщил, что режим Зеленского не готов к конструктивным переговорам

Российская сторона не видит готовности к конструктивным переговорам у режима Владимира Зеленского и его европейских кураторов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Источник: Reuters

«Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам», — подчеркнул министр.

Он добавил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры России. По словам Лаврова, любые попытки наладить диалог сталкиваются с отсутствием согласия украинской стороны и её западных партнёров.

Ранее Владимир Зеленский вновь обвинил западные страны в недостаточной поддержке. В своём Telegram-канале он заявил о дефиците финансирования для оборонных нужд и восстановления страны. По его оценке, на восстановление Украины потребуется около 700−800 миллиардов долларов, для управления которыми планируется создать целевой фонд и суверенную инвестиционную платформу.

