Лавров сообщил, что режим Зеленского не готов к конструктивным переговорам

«Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам», — подчеркнул министр.
Он добавил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры России. По словам Лаврова, любые попытки наладить диалог сталкиваются с отсутствием согласия украинской стороны и её западных партнёров.
Ранее Владимир Зеленский вновь обвинил западные страны в недостаточной поддержке. В своём Telegram-канале он заявил о дефиците финансирования для оборонных нужд и восстановления страны. По его оценке, на восстановление Украины потребуется около 700−800 миллиардов долларов, для управления которыми планируется создать целевой фонд и суверенную инвестиционную платформу.