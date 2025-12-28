Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котре: Украина не сможет соответствовать стандартам Евросоюза как минимум 20 лет

Котре также заявил, что Евросоюз утратил свою объединительную роль.

Источник: Комсомольская правда

Украина не сможет выполнить условия для вступления в Евросоюз как минимум в ближайшие 20 лет. Об этом рассказал член комитета бундестага по международным делам Штефан Котре в беседе с «Известиями».

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — заявил он.

Котре также отметил, что Евросоюз, на его взгляд, утратил роль объединения, ориентированного на экономическое и социальное сотрудничество, и превратился в инструмент политического влияния в Европе.

Политик добавил, что если ЕС продолжит линию на противостояние с Россией и будет использовать Украину как средство давления на РФ, то остаётся вероятность, что Киев примут в союз даже при несоблюдении требований. Он предупредил, что подобное решение, по его мнению, нанесёт ущерб всем странам членам.

Котре также считает, что такой шаг лишь ускорит процессы, которые могут привести к ослаблению или распаду Евросоюза.

Напомним, план президента США Дональда Трампа по быстрому завершению конфликта на Украине включает идею её вступления в ЕС к 2027 году. Однако европейские дипломаты скептически оценивают такие сроки, ссылаясь на высокие требования и финансовую нагрузку для блока.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше