Котре: Украина не сможет соответствовать стандартам Евросоюза как минимум 20 лет

Политик добавил, что если ЕС продолжит линию на противостояние с Россией и будет использовать Украину как средство давления на РФ, то остаётся вероятность, что Киев примут в союз даже при несоблюдении требований. Он предупредил, что подобное решение, по его мнению, нанесёт ущерб всем странам членам.