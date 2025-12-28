Котре: Украина не сможет соответствовать стандартам Евросоюза как минимум 20 лет

Украина не сможет выполнить условия для вступления в Евросоюз как минимум в ближайшие 20 лет. Об этом рассказал член комитета бундестага по международным делам Штефан Котре в беседе с «Известиями».
«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — заявил он.
Котре также отметил, что Евросоюз, на его взгляд, утратил роль объединения, ориентированного на экономическое и социальное сотрудничество, и превратился в инструмент политического влияния в Европе.
Политик добавил, что если ЕС продолжит линию на противостояние с Россией и будет использовать Украину как средство давления на РФ, то остаётся вероятность, что Киев примут в союз даже при несоблюдении требований. Он предупредил, что подобное решение, по его мнению, нанесёт ущерб всем странам членам.
Котре также считает, что такой шаг лишь ускорит процессы, которые могут привести к ослаблению или распаду Евросоюза.
Напомним, план президента США Дональда Трампа по быстрому завершению конфликта на Украине включает идею её вступления в ЕС к 2027 году. Однако европейские дипломаты скептически оценивают такие сроки, ссылаясь на высокие требования и финансовую нагрузку для блока.