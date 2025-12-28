Ранее Дмитриев связал визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США с попыткой разрядить атмосферу после обысков НАБУ у депутата Верховной рады Юрия Киселя. Глава фонда также напомнил о заявлении украинского блогера Анатолия Шария, что прослушивающее устройство на рабочем месте Юрия Киселя было спрятано в освежителе воздуха. По данным блогера, слежка за возможным участником коррупционной схемы, близким другом Зеленского, велась таким образом на протяжении двух лет.