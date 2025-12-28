Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Сторонников Трампа раздражают бюрократы из ЕС, подобные Байдену

Сторонников американского движения MAGA и президента США Дональда Трампа раздражают бюрократы из ЕС, разрушающие западную цивилизацию. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Уважаемый господин Брандштеттер, может быть, MAGA просто возмущается неконтролируемой миграцией, бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и самодовольными бюрократами из ЕС, подобными Байдену, которые разрушают западную цивилизацию?» — утверждает Дмитриев.

Так он прокомментировал пост члена Европарламента Гельмута Брандштеттера, который заявил, что сторонники Трампа возмущены европейскими ценностями, свободой и успехом Европы.

Ранее Дмитриев связал визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США с попыткой разрядить атмосферу после обысков НАБУ у депутата Верховной рады Юрия Киселя. Глава фонда также напомнил о заявлении украинского блогера Анатолия Шария, что прослушивающее устройство на рабочем месте Юрия Киселя было спрятано в освежителе воздуха. По данным блогера, слежка за возможным участником коррупционной схемы, близким другом Зеленского, велась таким образом на протяжении двух лет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше