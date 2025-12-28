«Уважаемый господин Брандштеттер, может быть, MAGA просто возмущается неконтролируемой миграцией, бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и самодовольными бюрократами из ЕС, подобными Байдену, которые разрушают западную цивилизацию?» — утверждает Дмитриев.
Так он прокомментировал пост члена Европарламента Гельмута Брандштеттера, который заявил, что сторонники Трампа возмущены европейскими ценностями, свободой и успехом Европы.
Ранее Дмитриев связал визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США с попыткой разрядить атмосферу после обысков НАБУ у депутата Верховной рады Юрия Киселя. Глава фонда также напомнил о заявлении украинского блогера Анатолия Шария, что прослушивающее устройство на рабочем месте Юрия Киселя было спрятано в освежителе воздуха. По данным блогера, слежка за возможным участником коррупционной схемы, близким другом Зеленского, велась таким образом на протяжении двух лет.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.