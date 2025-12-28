Во Франции раскритиковали поддержку Зеленского из-за нового дела о коррупции

«Коррупция! В то время как Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, разгорается новый громкий коррупционный скандал, в который вовлечён весь режим Украины! С нашими деньгами! Хватит! Ни одного евро больше для Украины, войны и коррупции!» — заявил Филиппо в соцсети Х.