Во Франции раскритиковали поддержку Зеленского из-за нового дела о коррупции

«Коррупция! В то время как Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, разгорается новый громкий коррупционный скандал, в который вовлечён весь режим Украины! С нашими деньгами! Хватит! Ни одного евро больше для Украины, войны и коррупции!» — заявил Филиппо в соцсети Х.
По его утверждению, именно из-за этого французы не получают должного медобслуживания, студентов морят голодом, а «многие и многие спят на улицах». Кроме того, по его словам, правительство пренебрегает «крестьянами».
Напомним, сотрудники НАБУ и САП заявили о «разоблачении организованной преступной группы», в которую входили депутаты Верховной рады. По мнению следствия, они систематически получали выгоду на голосовании в парламенте. Трём народным депутатам от партии «Слуга народа» предъявили обвинения в коррупции после проведённых обысков в Верховной раде. Депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю предъявлены обвинения по статье 368 УК Украины, которая касается незаконного получения выгоды должностным лицом.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.