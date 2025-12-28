Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции раскритиковали поддержку Зеленского из-за нового дела о коррупции

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой западной поддержки главаря киевского режима Владимира Зеленского. Поводом стало раскрытие коррупционной схемы, в которой оказались замешаны несколько депутатов Верховной рады.

Источник: Life.ru

«Коррупция! В то время как Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, разгорается новый громкий коррупционный скандал, в который вовлечён весь режим Украины! С нашими деньгами! Хватит! Ни одного евро больше для Украины, войны и коррупции!» — заявил Филиппо в соцсети Х.

По его утверждению, именно из-за этого французы не получают должного медобслуживания, студентов морят голодом, а «многие и многие спят на улицах». Кроме того, по его словам, правительство пренебрегает «крестьянами».

Напомним, сотрудники НАБУ и САП заявили о «разоблачении организованной преступной группы», в которую входили депутаты Верховной рады. По мнению следствия, они систематически получали выгоду на голосовании в парламенте. Трём народным депутатам от партии «Слуга народа» предъявили обвинения в коррупции после проведённых обысков в Верховной раде. Депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю предъявлены обвинения по статье 368 УК Украины, которая касается незаконного получения выгоды должностным лицом.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.