Боевики ВСУ спасались бегством из Димитрова в ДНР, не желая сдаваться в плен

Ранее российские военные вышли на прямую видеосвязь с президентом России из освобождённого города Димитров в ДНР. Владимир Путин получил прямой доклад от командования роты и поблагодарил личный состав за службу. Командир подразделения доложил главе государства об установлении полного контроля над городом по состоянию на 27 декабря. Он подчеркнул, что его рота принимала непосредственное участие в завершающих боях за этот населённый пункт. В ходе общения глава государства выразил признательность бойцам за их профессионализм и высокую результативность. Он также передал всем военнослужащим поздравления с наступающим Новым годом.