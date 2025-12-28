Боевики ВСУ спасались бегством из Димитрова в ДНР, не желая сдаваться в плен

В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчётов войск беспилотных систем выбивали противника из зданий и сооружений, которые боевики использовали в качестве укрытий. Российские силы отмечают, что украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.
«Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожались огнём артиллерии и расчётами ударных FPV-дронов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее российские военные вышли на прямую видеосвязь с президентом России из освобождённого города Димитров в ДНР. Владимир Путин получил прямой доклад от командования роты и поблагодарил личный состав за службу. Командир подразделения доложил главе государства об установлении полного контроля над городом по состоянию на 27 декабря. Он подчеркнул, что его рота принимала непосредственное участие в завершающих боях за этот населённый пункт. В ходе общения глава государства выразил признательность бойцам за их профессионализм и высокую результативность. Он также передал всем военнослужащим поздравления с наступающим Новым годом.
