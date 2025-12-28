Ричмонд
Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после переговоров Трампа с Зеленским

Лидеры стран Евросоюза проведут обсуждение мер по обеспечению безопасности Украины после встречи президента США Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Источник: Life.ru

«Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надёжными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра после встречи президентов США и Украины мы продолжим обсуждение», — написал Туск.

По его словам, обсуждение касалось различных аспектов поддержки Киева, включая военные, финансовые и дипломатические механизмы. Принятые решения должны укрепить восточный фланг НАТО и создать надёжную систему защиты для стран региона.

Ранее сообщалось, что после отъезда Зеленского в США в Киеве произошёл новый коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и расследует деятельность группы депутатов Верховной рады, подозреваемых в получении взяток за голосование. Обыски НАБУ прошли у депутата от партии «Слуги народа» Юрия Киселя, которого связывают с окружением основателей студии «Квартал-95». Украинские СМИ также сообщали о следственных действиях в отношении ещё одного депутата, Юрия Корявченкова, знакомого Зеленского по работе в студии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

