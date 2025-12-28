Лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после переговоров Трампа с Зеленским

Ранее сообщалось, что после отъезда Зеленского в США в Киеве произошёл новый коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и расследует деятельность группы депутатов Верховной рады, подозреваемых в получении взяток за голосование. Обыски НАБУ прошли у депутата от партии «Слуги народа» Юрия Киселя, которого связывают с окружением основателей студии «Квартал-95». Украинские СМИ также сообщали о следственных действиях в отношении ещё одного депутата, Юрия Корявченкова, знакомого Зеленского по работе в студии.