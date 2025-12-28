Лавров: РФ готова работать с США по договоренностям по Украине

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ продолжит работу с представителями США с целью достижения взаимоприемлемых договоренностей по ситуации на Украине.
«Ценим усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мирного урегулирования. Нацелены на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта», — рассказал Лавров в беседе с ТАСС.
Лавров также прокомментировал отношение Киева к переговорному процессу. Как отметил глава российского МИД, режим Владимира Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам по конфликту на Украине.
В свою очередь президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с российским главой Владимиром Путиным в ближайшее время. Тогда же глава Белого дома подчеркнул, что готов к диалогу, как только возникнет подобная возможность.