Туск: ЕС обсудит гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского

Лидеры стран Европейского союза намерены обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее Туск проинформировал, что планирует провести консультации с руководителями государств ЕС по теме перспектив мирного урегулирования на Украине. В то же время Белый дом подтвердил, что встреча Трампа и Зеленского должна состояться во Флориде в воскресенье, что, по мнению европейских лидеров, станет важным этапом для дальнейших обсуждений.
По итогам предварительных контактов участники дискуссий, к которым присоединились также представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО, пришли к выводу о ключевой роли гарантий безопасности для Украины. Подчёркивается, что такие меры должны носить конкретный и надёжный характер и одновременно способствовать укреплению безопасности стран региона, включая Польшу.
Ранее сообщалось, что в Европе боятся, что Трамп поведет себя непредсказуемо с Зеленским.