Туск: ЕС обсудит гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского

Ранее Туск проинформировал, что планирует провести консультации с руководителями государств ЕС по теме перспектив мирного урегулирования на Украине. В то же время Белый дом подтвердил, что встреча Трампа и Зеленского должна состояться во Флориде в воскресенье, что, по мнению европейских лидеров, станет важным этапом для дальнейших обсуждений.