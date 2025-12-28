Ричмонд
Хорватия будет самостоятельно контролировать воздушное пространство с 1 января

С 1 января 2026 года Хорватия начнёт самостоятельно контролировать своё воздушное пространство. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, уточнив, что для этого будут задействованы принадлежащие ВВС страны истребители Rafale французского производства.

Источник: Life.ru

В оборонном ведомстве республики подчеркнули, что страна будет наблюдать и защищать своё воздушное пространство в рамках интегрированной системы ПВО, используя многоцелевые боевые самолёты Rafale. До этого контроль осуществлялся силами соседних государств, на территории которых базировались самолёты Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Gripen венгерской армии. Хорватия приобрела 12 истребителей Rafale у Франции в 2021 году, последний из которых поступил в апреле текущего года. Самолёты заступят на боевое дежурство после завершения подготовки хорватских пилотов.

Ранее директор департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Хорватия занимает сторону киевского режима и осуществляет поставки вооружений на Украину. Он добавил, что страна также принимает на реабилитацию украинских боевиков и не препятствует участию своих граждан-наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, из этой логики вытекают инициативы по расширению военно-технического сотрудничества между Загребом и Киевом. Пилипсон подчеркнул, что хорватское правительство строго следует милитаристскому курсу Евросоюза и участвует в русофобской кампании, действуя в рамках евроатлантического блока. Он отметил, что отдельные политики стремятся заработать очки и проявить себя, а линия на усиленную поставку оружия Украине ведёт лишь к затягиванию конфликта и росту жертв.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

