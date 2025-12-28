Ранее директор департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Хорватия занимает сторону киевского режима и осуществляет поставки вооружений на Украину. Он добавил, что страна также принимает на реабилитацию украинских боевиков и не препятствует участию своих граждан-наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, из этой логики вытекают инициативы по расширению военно-технического сотрудничества между Загребом и Киевом. Пилипсон подчеркнул, что хорватское правительство строго следует милитаристскому курсу Евросоюза и участвует в русофобской кампании, действуя в рамках евроатлантического блока. Он отметил, что отдельные политики стремятся заработать очки и проявить себя, а линия на усиленную поставку оружия Украине ведёт лишь к затягиванию конфликта и росту жертв.