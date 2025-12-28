Министр отметил, что Киев продолжает предпринимать попытки изменить ситуацию, но Армия России сохраняет преимущество на оперативном уровне. Лавров добавил, что почти вся Европа, за редкими исключениями, продолжает поддерживать киевский режим деньгами и вооружением, рассчитывая на экономическое давление на РФ.
«Киев не оставляет попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела Российская армия», — сказал министр.
Ранее Лавров рассказал, что российская сторона не видит готовности к конструктивным переговорам у Киева и его европейских кураторов. Он отметил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры России. Любые попытки наладить диалог сталкиваются с отсутствием согласия украинской стороны и её западных партнёров.
