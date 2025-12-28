Ранее Лавров рассказал, что российская сторона не видит готовности к конструктивным переговорам у Киева и его европейских кураторов. Он отметил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры России. Любые попытки наладить диалог сталкиваются с отсутствием согласия украинской стороны и её западных партнёров.