В МИД указали, кто на самом деле препятствует миру на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Европейский союз не скрывает свою откровенную подготовку к военному противостоянию с Россией. Как отметил Лавров, Брюссель стал главным препятствием для мира.
«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — сказал министр в разговоре с ТАСС.
Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что план Украины по урегулированию отличается от американской версии.
Кроме этого, Лавров также отметил, что Москва настроена на работу с Вашингтоном по достижению договоренностей по конфликту на Украине.
