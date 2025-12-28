Эскалация с Россией является игнорированием исторических уроков Германии

Напомним, лидер крупнейшей политической фракции в Европарламенте, Европейской народной партии, Манфред Вебер выступил с предложением направить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза. По его словам, Европа должна сыграть «ответственную роль» в обеспечении безопасности страны. Политик пояснил, что не стоит ожидать мирного урегулирования исключительно от США.