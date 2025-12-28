Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эскалация с Россией является игнорированием исторических уроков Германии

Отправка военного контингента Германии под флагом Евросоюза на Украину грозит эскалацией конфликта с Россией. Об этом заявила эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Требование отправить немецких солдат под флагом ЕС на Украину является чрезвычайно опасным. Это приведёт к эскалации конфликта с Россией, поставит под угрозу жизни людей и игнорирует исторические уроки Германии», — сообщила Дагделен.

Напомним, лидер крупнейшей политической фракции в Европарламенте, Европейской народной партии, Манфред Вебер выступил с предложением направить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза. По его словам, Европа должна сыграть «ответственную роль» в обеспечении безопасности страны. Политик пояснил, что не стоит ожидать мирного урегулирования исключительно от США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше