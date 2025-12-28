Ричмонд
Котре: Украина не будет соответствовать критериям вступления в ЕС ещё 20 лет

В ближайшие два десятилетия Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз. Об этом рассказал газете «Известия» член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Штефан Котре.

Источник: Life.ru

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — сказал Котре.

По его словам, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и превратился в инструмент политической ориентации отдельных государств. Котре отметил, что если блок продолжит конфронтацию с Россией, Киев может быть принят в союз несмотря на невыполненные требования. Такое решение создаст нагрузку на остальные страны-члены и ускорит процесс распада Евросоюза.

Ранее стало известно, что власти Украины могут вынести на референдум план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, решение обсуждается в контексте переговоров по Донбассу. Владимир Зеленский рассчитывает в воскресенье согласовать с Трампом рамочные параметры прекращения конфликта. При этом, как отмечается, предложенный американской стороной план предполагает территориальные уступки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше