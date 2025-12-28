Котре: Украина не будет соответствовать критериям вступления в ЕС ещё 20 лет

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — сказал Котре.
По его словам, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и превратился в инструмент политической ориентации отдельных государств. Котре отметил, что если блок продолжит конфронтацию с Россией, Киев может быть принят в союз несмотря на невыполненные требования. Такое решение создаст нагрузку на остальные страны-члены и ускорит процесс распада Евросоюза.
Ранее стало известно, что власти Украины могут вынести на референдум план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, решение обсуждается в контексте переговоров по Донбассу. Владимир Зеленский рассчитывает в воскресенье согласовать с Трампом рамочные параметры прекращения конфликта. При этом, как отмечается, предложенный американской стороной план предполагает территориальные уступки.
