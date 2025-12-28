NYT: в закрытой директиве Трампа содержались названия 24 наркогруппировок

Названия 24 наркогруппировок, которые занимались доставкой наркотиков в США, были перечислены в закрытой директиве президента Дональда Трампа, направленной Пентагону и касавшейся нанесения ударов в морской зоне. Об этом сообщает издание New York Times.
«Он (документ — ред.) предписывал (тогдашнему главе Пентагона Питу — ред.) Хегсету преследовать в международных водах суда, перевозившие наркотики для любой из двадцати четырёх 'наркотеррористических' организаций. В приложенном списке были указаны и группировки из Венесуэлы», — говорится в публикации.
Издание уточняет, что закрытый перечень включал известные картели и группировки, которые ранее администрация Трампа уже относила к террористическим.
США объясняют своё военное присутствие в Карибском бассейне борьбой с наркотрафиком. В сентябре и октябре американские военные несколько раз уничтожали у побережья Венесуэлы катера, на которых, по их утверждению, перевозились наркотики.
Ранее сообщалось, что в США могут ввести смертную казнь за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С таким предложением выступил президент Дональд Трамп, заявив, что принятие подобных законов должно быть передано в компетенцию губернаторов штатов.