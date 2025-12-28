В районе боевого соприкосновения Болотов, находясь в составе разведывательной группы, получил задание. Он со своей группой выдвинулся в указанный район, где в лесу услышал голоса. Российские военные обнаружила большое скопление живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и тяжёлое орудие.
«Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное — куда он собирается нанести удар», — уточнили в ведомстве.
Проявив разумную осторожность, сержант дал группе команду на отступление. Переданные им после возвращения разведданные стали основой для принятия решения о нанесении превентивного удара по выявленной группировке ВСУ.
«Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск», — отметили в Минобороны.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие отступали из города Димитрова в Донецкой Народной Республике, предпочитая бегство плену. Штурмовые подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчётов войск беспилотных систем выбивали противника из зданий и сооружений, которые боевики использовали в качестве укрытий. Российские силы отмечают, что украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.
