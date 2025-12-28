Ранее стало известно, что украинские военнослужащие отступали из города Димитрова в Донецкой Народной Республике, предпочитая бегство плену. Штурмовые подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчётов войск беспилотных систем выбивали противника из зданий и сооружений, которые боевики использовали в качестве укрытий. Российские силы отмечают, что украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.