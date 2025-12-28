Глава МИД Словении: Европа слаба в многополярном мире

По её оценке, глобальная система всё больше строится на конкурентных и транзакционных отношениях, а основные геополитические процессы разворачиваются вдоль оси Вашингтон — Пекин — Москва. В этом контексте Европа, по словам Файон, уступает не только в политическом плане, но и значительно отстаёт в экономической и технологической сферах.