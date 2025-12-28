Глава МИД Словении: Европа слаба в многополярном мире

Глава МИД Словении Таня Файон заявила, что Европа занимает слабые позиции в формирующемся многополярном мире, где ключевое влияние сосредоточено у России, США и Китая. Такое мнение она высказала в интервью газете Delo, анализируя современные геополитические тенденции.
По её оценке, глобальная система всё больше строится на конкурентных и транзакционных отношениях, а основные геополитические процессы разворачиваются вдоль оси Вашингтон — Пекин — Москва. В этом контексте Европа, по словам Файон, уступает не только в политическом плане, но и значительно отстаёт в экономической и технологической сферах.
Министр также обратила внимание на новую стратегию национальной безопасности США, отметив, что роль Европы в этом документе обозначена весьма ограниченно. В связи с этим она подчеркнула необходимость для Европейского союза самостоятельно заботиться о собственной безопасности, включая укрепление экономической устойчивости и стратегической автономии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны СНГ выступают за формирование нового многополярного миропорядка.