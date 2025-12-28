В Киеве раскрыли, что случится Зеленским на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с нелегитимный главой Украины Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала на Украине. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ему надо возвращаться (на Украину. — Прим. ред.) или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему, может, объяснит, а может, Трамп вообще откажется с ним встречаться», — заявил эксперт.
Политолог подчеркнул, что киевский главарь оказался в крайне тяжёлом положении после задержания НАБУ депутатов Верховной рады и на фоне полного провала на фронте.
«Сейчас практически идёт крах этого всего», — подытожил Соскин.
Как отметил политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов, так называемый мирный план, который бывший комик намерен представить Трампу, полностью расходится с теми предложениями, что ранее подготовили в США.
Тем временем Зеленский, по словам эксперта, побоялся ехать на встречу с главой Белого дома в одиночку. Чтобы чувствовать себя увереннее, он решил сформировать расширенную делегацию. В неё вошёл, в частности, председатель СНБО Украины Рустем Умеров.