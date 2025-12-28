ЕС призвал уважать целостность Сомали после признания Израилем Сомалиленда

Как уточнили в ЕС, в пятницу израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную декларацию о признании. Европейские дипломаты призвали учитывать международное право и воздерживаться от односторонних шагов, способных подорвать стабильность региона.
«Израиль 26 декабря признал Сомалиленд независимым государством. ЕС вновь подтверждает важность соблюдения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали», — сказано в заявлении блока.
Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, однако международного признания до Израиля не получил.
Ранее Ирак решительно осудил действия Израиля, назвав признание угрозой стабильности Африканского Рога и нарушением международного права. В заявлении иракского МИД подчеркивается, что действия Израиля противоречат Уставу ООН и принципам суверенитета. В ведомстве призвали международное сообщество занять чёткую позицию. Также президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен признавать независимость самопровозглашённой республики, отметив, что решение Израиля требует внимательного изучения. Он также выразил сомнение, насколько широко известно о Сомалиленде.
