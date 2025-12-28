ЕС призвал уважать целостность Сомали после признания Израилем Сомалиленда

Европейская служба внешних связей призвала к уважению территориальной целостности Сомали после того, как Израиль официально признал независимость Сомалиленда. В заявлении ЕС подчеркивается, что важны соблюдение единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с её конституцией, а также с нормами Африканского союза и ООН. Представители блока отметили, что Израиль стал первым государством, официально признавшим самопровозглашённую республику.