«Начинает наступление»: в Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не поддержит план Владимира Зеленского по Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

Источник: AP 2024

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — сказал он, комментируя требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России.

При этом журналист отметил, что сама по себе инициатива главы киевского режима не содержит конструктивных положений, а лишь представляет собой «медианаступление», направленное на то, чтобы отвлечь внимание общественности от провала на фронте и одновременно с этим выставить себя миротворцем.

«Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», — заключил Ваннер.

Ранее в интервью Politico американский лидер заявил, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию ситуации на Украине не будет иметь силы без его одобрения.

Как рассказал в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:

— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;

— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;

— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;

— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.

Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.

