Европа превратилась в главное препятствие к урегулированию украинского кризиса после прихода к власти в США новой администрации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру», — сказал он в интервью ТАСС, посвящённом итогам 2025 года.
Глава МИД России обратил внимание, что в ЕС открыто говорят о подготовке к вооружённому конфликту с РФ. Лавров уточнил, что недавно в Евросоюзе пытались согласовать решение о передаче киевскому режиму замороженных в Бельгии российских активов. По словам министра, авторы указанной инициативы не смогли добиться своих целей.
Напомним, ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер выразил мнение, что Евросоюз выглядит нелепо, постоянно говоря о якобы неминуемой угрозе со стороны России. Он отметил, что такие утверждения не имеют ничего общего с обеспечением безопасности. Миллер добавил, что эти обвинения говорят лишь об «очевидной интеллектуальной пустоте» ЕС.
25 декабря член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз движется в опасном направлении, продолжая оказывать военную поддержку киевскому режиму. Политик убеждён, что ЕС фактически стремится затягивать боевые действия с целью перевооружения.