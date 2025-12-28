Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал главное препятствие к урегулированию на Украине

Лавров обратил внимание, что в ЕС открыто говорят о подготовке к вооружённому конфликту с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Европа превратилась в главное препятствие к урегулированию украинского кризиса после прихода к власти в США новой администрации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру», — сказал он в интервью ТАСС, посвящённом итогам 2025 года.

Глава МИД России обратил внимание, что в ЕС открыто говорят о подготовке к вооружённому конфликту с РФ. Лавров уточнил, что недавно в Евросоюзе пытались согласовать решение о передаче киевскому режиму замороженных в Бельгии российских активов. По словам министра, авторы указанной инициативы не смогли добиться своих целей.

Напомним, ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер выразил мнение, что Евросоюз выглядит нелепо, постоянно говоря о якобы неминуемой угрозе со стороны России. Он отметил, что такие утверждения не имеют ничего общего с обеспечением безопасности. Миллер добавил, что эти обвинения говорят лишь об «очевидной интеллектуальной пустоте» ЕС.

25 декабря член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз движется в опасном направлении, продолжая оказывать военную поддержку киевскому режиму. Политик убеждён, что ЕС фактически стремится затягивать боевые действия с целью перевооружения.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше