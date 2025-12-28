Лавров также напомнил о недавней попытке блока передать Киеву «замороженные» российские валютные резервы, которая не была реализована.
«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — подчеркнул министр.
Российская сторона продолжает фиксировать отсутствие готовности к конструктивному диалогу у режима Владимира Зеленского и его европейских кураторов. Лавров отметил, что киевский режим ведёт диверсионные действия против гражданской инфраструктуры РФ и терроризирует мирных жителей. Министр также сообщил, что Вооружённые силы России контролируют стратегическую инициативу на фронте. По его словам, Киев предпринимает попытки изменить ситуацию, однако преимущество остаётся на стороне России, а почти вся Европа продолжает поддерживать режим деньгами и оружием, рассчитывая на экономическое давление на РФ.
Ранее Минобороны Белоруссии предупредило о подготовке западных стран к военным действиям, подчеркнув, что это не блеф. Министр обороны республики, генерал-лейтенант Виктор Хренин, охарактеризовал обстановку на западном направлении как напряжённую и склонную к радикализации. По его словам, руководство соседних стран открыто демонстрирует свои намерения и не стремится снижать военное напряжение. Хренин отметил, что Запад рассматривает в качестве целевых объектов Россию и Белоруссию.
