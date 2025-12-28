Российская сторона продолжает фиксировать отсутствие готовности к конструктивному диалогу у режима Владимира Зеленского и его европейских кураторов. Лавров отметил, что киевский режим ведёт диверсионные действия против гражданской инфраструктуры РФ и терроризирует мирных жителей. Министр также сообщил, что Вооружённые силы России контролируют стратегическую инициативу на фронте. По его словам, Киев предпринимает попытки изменить ситуацию, однако преимущество остаётся на стороне России, а почти вся Европа продолжает поддерживать режим деньгами и оружием, рассчитывая на экономическое давление на РФ.