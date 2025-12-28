Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом

Лидеры Европейского союза планируют обсудить дальнейшие меры по обеспечению безопасности Украины после встречи экс-комика с республиканцем. Об этом ранее заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение.