Лидеры Европейского союза планируют обсудить дальнейшие меры по обеспечению безопасности Украины после встречи экс-комика с республиканцем. Об этом ранее заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение.
Параллельно на Украине разгорается коррупционный скандал, в котором замешан главарь киевского режима. Отмечается, что мероприятия были инициированы сразу после отъезда Зеленского на переговоры в США.
Что касается перспектив урегулирования, Дональд Трамп высказал мнение, что любые мирные предложения со стороны Владимира Зеленского не будут иметь существенного значения без поддержки со стороны США.
Ранее эксперт по вопросам безопасности Петер Нойман заявлял, что планируемая встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не принесёт Украине успеха. Он добавил, что Вашингтон рассматривает Киев как препятствие для налаживания отношений с Москвой.
