Маск предсказал провал демократии в США

Миллиардер Илон Маск заявил, что нелегальная миграция представляет угрозу для демократической системы США и может привести к установлению власти одной политической силы. Такое мнение он высказал в соцсети X*.
По его мнению, происходящее не является случайным процессом и укладывается в рамки продуманной политической стратегии.
Он возложил ответственность за происходящее на радикально левых политиков, обвинив их в использовании государственных программ в мошеннических целях для массового ввоза мигрантов. Маск считает, что таким образом предпринимается попытка обеспечить электоральное преимущество, закрепить доминирование одной партии и подорвать основы реальной демократии.
Предприниматель также выразил обеспокоенность тем, как расходуются налоговые средства, и предупредил, что при продолжении текущего курса голос граждан может утратить значение. Кроме того, он отметил, что схожие тенденции, по его наблюдениям, проявляются не только в США, но и в ряде европейских стран, а также в Канаде.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы заплатить каждому незаконному мигранту за выезд из страны 3 тыс. долларов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.