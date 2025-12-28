Ранее Штеффен Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз ещё 20 лет. По его словам, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и превратился в инструмент политической ориентации отдельных государств. Котре отметил, что если блок продолжит конфронтацию с Россией, Киев может быть принят в союз несмотря на невыполненные требования.