Депутат Котре: Ввод войск Запада на Украину против воли Москвы недопустим

Размещение западного военного контингента на Украине, которое противоречит позиции Москвы, приведёт к эскалации конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.

Источник: Life.ru

«С точки зрения мирной политики я категорически отвергаю участие вопреки воле Москвы, поскольку это осложняет переговоры, повышает риск эскалации и способствует длительной конфронтации с Россией, вместо того чтобы вести к деэскалации и стабильности», — утверждает Котре.

По его словам, любые меры без одобрения ООН и участия всех участников конфликта нарушают международные нормы и не способствуют долгосрочной стабилизации.

Ранее Штеффен Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз ещё 20 лет. По его словам, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и превратился в инструмент политической ориентации отдельных государств. Котре отметил, что если блок продолжит конфронтацию с Россией, Киев может быть принят в союз несмотря на невыполненные требования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

