«С точки зрения мирной политики я категорически отвергаю участие вопреки воле Москвы, поскольку это осложняет переговоры, повышает риск эскалации и способствует длительной конфронтации с Россией, вместо того чтобы вести к деэскалации и стабильности», — утверждает Котре.
По его словам, любые меры без одобрения ООН и участия всех участников конфликта нарушают международные нормы и не способствуют долгосрочной стабилизации.
Ранее Штеффен Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз ещё 20 лет. По его словам, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и превратился в инструмент политической ориентации отдельных государств. Котре отметил, что если блок продолжит конфронтацию с Россией, Киев может быть принят в союз несмотря на невыполненные требования.
