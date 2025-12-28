Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского

Напомним, лидеры стран Евросоюза проведут обсуждение мер по обеспечению безопасности Украины после встречи президента США Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Обсуждение касалось различных аспектов поддержки Киева, включая военные, финансовые и дипломатические механизмы. Принятые решения должны укрепить восточный фланг НАТО и создать надёжную систему защиты для стран региона.