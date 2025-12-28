Ричмонд
Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского

Белый дом сообщил о переносе воскресной встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского во Флориде. Мероприятие запланировано на 21:00 по московскому времени.

Источник: Life.ru

«Обновлённое расписание: 1 час по полудни (21.00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины», — следует из сообщения Белого дома.

Местом проведения мероприятия выбран Палм-Бич в штате Флорида, где находятся принадлежащие Дональду Трампу имение и гольф-клуб.

Напомним, лидеры стран Евросоюза проведут обсуждение мер по обеспечению безопасности Украины после встречи президента США Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Обсуждение касалось различных аспектов поддержки Киева, включая военные, финансовые и дипломатические механизмы. Принятые решения должны укрепить восточный фланг НАТО и создать надёжную систему защиты для стран региона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

