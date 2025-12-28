Зеленский прилетел к Трампу

Европейские политики ведут подготовку к возможному урегулированию конфликта на Украине накануне запланированных на воскресенье переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде. По данным источников, на повестке — варианты территориальных компромиссов со стороны Киева, а также возможные гарантии безопасности, которые Запад готов предоставить Украине. В Москве, тем временем, внимательно изучают выдвигаемые США инициативы, пишет «Царьград».