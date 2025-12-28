Ричмонд
Зеленский прилетел к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря прибыл в США. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Канал опубликовал краткое сообщение о факте визита, не уточнив город прибытия, программу поездки и состав делегации.

Зеленский и Трамп обсудят ситуацию на Украине.

«Зеленский прибыл в США», — говорится в публикации telegram-канала «Общественного». Телеканал указал, что сообщение основано на собственных данных, однако детали маршрута и цели визита в материале не раскрываются. Дополнительные комментарии представители канала пока не давали.

Европейские политики ведут подготовку к возможному урегулированию конфликта на Украине накануне запланированных на воскресенье переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде. По данным источников, на повестке — варианты территориальных компромиссов со стороны Киева, а также возможные гарантии безопасности, которые Запад готов предоставить Украине. В Москве, тем временем, внимательно изучают выдвигаемые США инициативы, пишет «Царьград».

