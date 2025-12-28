«Коррупционные скандалы на Украине в Брюсселе и других европейских столицах, конечно, замечают, но они, эти скандалы, не мешают продолжать использовать режим в качестве военного тарана против России. Так что в данном конкретном случае “глаза Запада”, как говорится, широко закрыты», — сообщил Лавров.
А ранее Сергей Лавров заявил, что российская сторона не видит готовности к конструктивным переговорам у режима Владимира Зеленского и его европейских кураторов. Он добавил, что киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры России, а любые попытки наладить диалог сталкиваются с отсутствием согласия украинской стороны и её западных партнёров.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.