Лавров заявил, что у Запада глаза «широко закрыты» на коррупцию на Украине

«Коррупционные скандалы на Украине в Брюсселе и других европейских столицах, конечно, замечают, но они, эти скандалы, не мешают продолжать использовать режим в качестве военного тарана против России. Так что в данном конкретном случае “глаза Запада”, как говорится, широко закрыты», — сообщил Лавров.