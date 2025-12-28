Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». Также стало известно о побеге ВСУ из города Димитрова в ДНР. Ранее украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.