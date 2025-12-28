«В настоящий момент боевики иностранного легиона массово переводятся в штурмовики из-за острой нехватки личного состава в ВСУ. Это вызвало большое количество некрологов ликвидированных наёмников», — заявил собеседник агентства.
По информации собеседника агентства, такая мера вызвана острой нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины из-за значительных потерь на линии фронта. Он связал с этим участившиеся сообщения о гибели иностранных наёмников.
Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». Также стало известно о побеге ВСУ из города Димитрова в ДНР. Ранее украинские подразделения безуспешно пытались оборудовать в этих зданиях огневые точки для удержания позиций.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.