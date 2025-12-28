Ричмонд
Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с РФ

Лавров оценил нацстратегию безопасности США.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятая Вашингтоном стратегия национальной безопасности не исключает диалога с РФ, однако Москва будет оценивать реальные действия Вашингтона.

«В теории некоторые из заложенных в стратегию идей не противоречат развитию российско-американского диалога», — сообщил Лавров в интервью ТАСС.

Белый дом представил 5 декабря новую стратегию национальной безопасности США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что подобная стратегия США стала неприемлемой для Европы. Тогда же издание The Telegraph писало, что новая стратегия национальной безопасности США избегает критики в адрес России.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя стратегию нацбезопасности США, отметил, что перед Россией может открыться перспектива реставрации отношений с США.

