Лавров: Европа не скрывает подготовку к войне с РФ

Европейский союз (ЕС) даже не пытается скрывать своих планов по подготовке к войне с Россией. Такое мнение в воскресенье, 28 декабря, выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на данный момент главным препятствием к миру на территории Украины является Брюссель.

Только недавно в ЕС хотели «продавить решение о передаче режиму Зеленского “замороженных” в Бельгии российских валютных резервов».

— После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией, — цитирует министра ТАСС.

По данным Berliner Zeitung, канцлер Германии Фридрих Мерц в попытках продвинуть незаконное изъятие активов России в Евросоюзе оказался в изоляции среди коллег по объединению.

Кроме того, в ЕС назвали премьера Италии Джорджу Мелони «убийцей» плана по изъятию российских активов. Политик выражает беспокойство по поводу возможных негативных последствий такого шага.

Агентство Associated Press отметило, что Европа может поставить деньги Украине только двумя методами: либо «скинуться» всем на кредит для Киева, либо использовать российские активы.

