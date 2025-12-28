Лавров: Россия по-прежнему выступает за создание палестинского государства

Россия продолжает поддерживать справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта, одним из ключевых элементов которого является создание жизнеспособного палестинского государства. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что позиция России сохраняется независимо от ситуации в Газе и вокруг нее.
Лавров отметил, что основной задачей в рамках урегулирования является исправление исторической несправедливости и обеспечение возможности сосуществования палестинского государства с Израилем. По его словам, это необходимо для создания условий, при которых обе стороны смогут жить в стабильности и безопасности.
Глава российского МИД подчеркнул, что без решения вопроса о государственности Палестины трудно представить гарантии прочного мира для палестинцев, израильтян и других народов Ближнего Востока. Он подчеркнул важность приверженности международно-правовым нормам и диалогу для достижения устойчивого урегулирования.
Ранее СБ ООН одобрил резолюцию, предложенную американской стороной. В ней выражается поддержка комплексному плану президента США по урегулированию в Газе. Авторы документа предложили создать в палестинском анклаве временную структуру управления, называемую «советом мира», и направить туда на два года международные силы.