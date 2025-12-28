Ричмонд
Лавров: Россия по-прежнему выступает за создание палестинского государства

Россия выступает за справедливое урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Россия продолжает поддерживать справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта, одним из ключевых элементов которого является создание жизнеспособного палестинского государства. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что позиция России сохраняется независимо от ситуации в Газе и вокруг нее.

Лавров отметил, что основной задачей в рамках урегулирования является исправление исторической несправедливости и обеспечение возможности сосуществования палестинского государства с Израилем. По его словам, это необходимо для создания условий, при которых обе стороны смогут жить в стабильности и безопасности.

Глава российского МИД подчеркнул, что без решения вопроса о государственности Палестины трудно представить гарантии прочного мира для палестинцев, израильтян и других народов Ближнего Востока. Он подчеркнул важность приверженности международно-правовым нормам и диалогу для достижения устойчивого урегулирования.

Ранее СБ ООН одобрил резолюцию, предложенную американской стороной. В ней выражается поддержка комплексному плану президента США по урегулированию в Газе. Авторы документа предложили создать в палестинском анклаве временную структуру управления, называемую «советом мира», и направить туда на два года международные силы.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше