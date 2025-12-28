Интерпол задержал экс-депутата Приморья Назарца на Пхукете в Таиланде

Задержание на Пхукете произошло в общественном месте во время проверки документов: при предъявлении паспорта он попытался убежать, после чего был доставлен в отдел, где по отпечаткам пальцев и базе данных установили, что мужчина находится в международном розыске. При аресте у Назарца изъяли два заграничных паспорта гражданина Вануату с его фотографиями, оформленные на разные имена, что сейчас также изучают правоохранительные органы.