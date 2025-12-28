Интерпол задержал экс-депутата Приморья Назарца на Пхукете в Таиланде

Интерпол при содействии таиландской полиции задержал на Пхукете 35‑летнего бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Дмитрия Назарца, находящегося в международном розыске по делу о контрабанде леса на сумму свыше 636,8 млн рублей.
Как сообщает ТАСС, в полиции Таиланда уточнили, что в отношении него действует красное уведомление Национального центрального бюро Интерпола МВД России и что в королевство он въехал по паспорту гражданина Вануату, гражданство которого у него имеется.
По данным Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, следствие считает Назарца руководителем организованной группы, которая с 2016 по 2019 год через фирму «Приморский экспорт» нелегально экспортировала в Китай лесопродукцию различных пород, оформляя фиктивные документы и внося недостоверные сведения в таможенные декларации. Общий ущерб от этих действий, по версии следственных органов, оценивается более чем в 636,8 млн рублей.
В 2022 году Назарец покинул Россию после того, как к нему возникли вопросы у правоохранительных органов, а в 2023 году законодательное собрание Приморского края досрочно прекратило его депутатские полномочия из‑за длительного отсутствия на территории РФ, неисполнения обязанностей и пропусков заседаний профильного комитета и пленарных заседаний.
Задержание на Пхукете произошло в общественном месте во время проверки документов: при предъявлении паспорта он попытался убежать, после чего был доставлен в отдел, где по отпечаткам пальцев и базе данных установили, что мужчина находится в международном розыске. При аресте у Назарца изъяли два заграничных паспорта гражданина Вануату с его фотографиями, оформленные на разные имена, что сейчас также изучают правоохранительные органы.
Сообщается, что в настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе IDC на Пхукете и ожидает дальнейших процессуальных решений, в том числе рассмотрения вопроса о его депортации или экстрадиции в Россию в установленном законом порядке.