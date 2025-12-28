Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в американском штате Флорида начнётся в 13:00 по местному времени (21:00 мск) 28 декабря, сообщила администрация Соединённых Штатов.
Согласно прежним планам, начало мероприятия было намечено на 15:00 (23:00 мск), однако в график руководителя Белого дома были внесены изменения.
«Обновленное расписание: один час пополудни (21:00 мск) президент участвует в двусторонней встрече», — сказано в сообщении.
Причины корректировки графика не уточняются. Переговоры президента США и главы киевского режима пройдут в Палм-Бич, где расположены гольф-клуб и имение американского лидера.
Напомним, ранее политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru обратил внимание, что Трамп и Зеленский недолюбливают друг друга. Эксперт также выразил мнение, что в связи с этим глава киевского режима будет всячески угождать американскому лидеру на встрече в Палм-Бич. Блохин предоположил, что на переговорах Зеленский будет «торговаться» за ещё большее количество гарантий безопасности для киевского режима.
27 декабря немецкая газета Bild написала, что встреча Зеленского с Трампом не увенчается успехом, поскольку Украина является препятствием на пути нормализации российско-американских отношений. В публикации также подчёркивалось, что президент США не считает главу киевского режима равным себе.