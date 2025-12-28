Белый дом анонсировал новое время встречи Трампа и Зеленского

Напомним, ранее политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru обратил внимание, что Трамп и Зеленский недолюбливают друг друга. Эксперт также выразил мнение, что в связи с этим глава киевского режима будет всячески угождать американскому лидеру на встрече в Палм-Бич. Блохин предоположил, что на переговорах Зеленский будет «торговаться» за ещё большее количество гарантий безопасности для киевского режима.