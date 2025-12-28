Ричмонд
Дочери бывшего принца Эндрю дистанцировались от него из-за дела Эпштейна

Дочери бывшего британского принца Эндрю приняли участие в традиционной рождественской службе в Сандрингеме без отца.

Источник: Аргументы и факты

Принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего британского принца Эндрю, приняли участие в традиционной рождественской службе в Сандрингеме вместе с основной частью королевской семьи, однако их отец отсутствовал. По данным New York Post, такое решение воспринимается как намеренный шаг по дистанцированию от скандального родителя.

Отсутствие Эндрю на празднике придало визиту дочерей символический характер. Этот жест подчёркивает их стремление поддерживать тесные и доверительные отношения с королём Карлом III и другими членами монархической семьи, несмотря на трудности, связанные с репутацией отца.

Появление Беатрис и Евгении без Эндрю демонстрирует солидарность с королевской семьёй и подчёркивает готовность отойти от скандальной фигуры в пользу сохранения положительного положения внутри двора.

Ранее журналисты обнаружили в очередных опубликованных файлах Джеффри Эпштейна информацию о «сети педофилов» в Великобритании, участники которой жестоко пытали детей, сеть связана с самим Эпштейном и Эндрю Виндзором.

